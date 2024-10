Palacios sobre Johnny Herrera: Ese tipo no me interesa

El futbolista de Colo Colo Carlos Palacios se refirió al exportero de Universidad de Chile Johnny Herrera, quien criticó sus dichos sobre la selección y además lo trató de "piñiñento" en su rol como comentarista.

El jugador de los "albos" puso en duda su presencia en la Roja para los duelos con Brasil y Colombia, lo que motivó una dura réplica del exmeta y causó un enfrentamiento mediático entre ambos, pues Palacios respondió en sus redes con dureza.

El formado en Unión Española, que fue figura en la victoria 2-1 de los "albos" sobre Audax, resumió tras el encuentro que "nos quedan cinco finales y depende de nosotros, ganar siempre es importante".

Continuó señalando que "en el tema de la selección, llego bien, me sentí cómodo con mis compañeros, disfruto jugar en Colo Colo, todos los partidos".

"Se habló más de la cuenta, innecesario, por ahí hubo faltas de respeto que no corresponden, pero en verdad me da lo mismo, ese tipo no me interesa", afirmó sobre Herrera.

El exvolante de Vasco da Gama expuso que "vi personas que hablaron del tema, pero siempre con respeto. Conversé con mis compañeros para que se entendiera mi posición y obviamente voy a ir a la selección a defender el legado de muchos grandes jugadores".

"Siempre estoy con ganas de ir a la selección, de jugar en Colo Colo; di mi punto de vista, pero las ganas nunca dejaron de estar, tengo motivación, disfruto jugar a la pelota, eso siempre va a estar de mi parte", completó.