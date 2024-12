Palacios viajó para firmar en Boca: Cualquiera quiere jugar en el mejor equipo de Sudamérica

Tal como estaba programado, este miércoles el futbolista Carlos Palacios tomó rumbo a Argentina para sellar su arribo a Boca Juniors tras su paso por Colo Colo.

El atacante llegó hasta el Aeropuerto Internacional de Santiago, donde entregó algunas palabras a la prensa antes de abordar el avión con destino a Buenos Aires.

"Feliz. Pude cumplir un sueño: Jugar en Colo Colo. Gané títulos, me fui bien con el hincha y me fui personalmente. Nada, agradecer por el apoyo que me dieron siempre", señaló.

"Obvio que es un sueño (llegar a Boca). Cualquiera quiere jugar en el mejor equipo de Sudamérica", agregó el atacante en punta.

Posteriormente, Palacios se tomó fotografías con algunos fanáticos presentes en el terminal aéreo, para luego dirigirse a la zona de embarques.

En las filas "Xeneizes" esperan que Palacios se realice los exámenes médicos este jueves 12 de diciembre para cerrar el bullado fichaje del chileno.