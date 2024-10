Pavez cuestionó sanciones a Leandro Fernández y Fernando Zuqui: A veces no se entiende

El capitán de Colo Colo, Esteban Pavez, se mostró disconforme con el castigo que recibió el jugador de Universidad de Chile Leandro Fernández, de una fecha, por una tarjeta roja frente a Deportes Iquique, así como a Fernando Zuqui, de U. Católioca.

El volante se refirió a la inminente sanción al técnico Jorge Almirón por la expulsión ante Cobresal, señalando que "creo que debería ser una fecha".

"A mí no me gusta meterme mucho en ese tema del arbitraje y todo, pero a mí con Copiapó me dieron dos fechas, el jugador de Copiapó se resbaló, lo pisé, -y me dieron- dos fechas", lanzó tras la victoria 2-1 ante Audax Italiano.

"Ahora veo que a un jugador de Católica y al jugador de Universidad de Chile, -les dieron- una fecha. A veces no se entiende lo que hace el Tribunal, pero bueno. Sea lo que sea, nosotros tenemos que acatar y el profe va a decir quien va a agarrar el mando en la banca", sentenció Pavez.