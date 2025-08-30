[PERFIL] Fernando Ortiz, el DT que quiere levantarse junto a un Colo Colo sin rumbo

Fernando Ortiz fue elegido por unanimidad como nuevo director técnico de Colo Colo y tendrá la compleja tarea de devolver al "Cacique" hacia el triunfo y la clasificación a copas internacionales, además de relanzar su carrera luego de una mala campaña en México.

El trasandino de 47 años se desempeñó como futbolista antes de su carrera como estratega, siendo defensa central y canterano de Boca Juniors, donde debutó profesionalmente en 1998.

Tuvo un fugaz paso en el equipo B de Mallorca antes de su transitar por el fútbol trasandino: San Lorenzo, Unión, Banfield y Estudiantes de La Plata fueron sus camisetas entre 1999 y 2006.

Posteriormente jugó en Santos Laguna (2007-2008) y América (2009), a quienes terminaría dirigiendo en el futuro, y Tigres en México, antes de volver a Vélez Sarsfield (2010-2012) y cerrar su carrera en Racing Club (2012-2014).

Luego de colgar los botines, Fernando Ortiz debutó como entrenador en Paraguay, a cargo de Sol de América en la temporada 2017. El equipo logró ser quinto del Apertura de aquel año.

Inició el 2018 en Sportivo Luqueño, aunque volvió a Sol de América para el segundo semestre. En ninguno de los dos equipos logró regularidad y estuvo alrededor de tres años sin club antes de dirigir nuevamente.

Ortiz volvió a México en 2022 para asumir la sub 20 de América, aunque solo un par de meses después subió al equipo adulto como interino.

"Las Aguilas" se quedaron en semifinales en los tres torneos cortos con Ortiz al mando (Clausura y Apertura 2022 y Clausura 2023): Estuvo en 55 partidos, de los cuales ganó 32, empató 14 y perdió nueve.

La siguiente parada fue Monterrey, también durante tres campeonatos. Su mejor resultado local fue llegar a semifinales del Clausura 2024.

Por otro lado, fue cuarto de la Leagues Cup 2023 y fue semifinalista de la Copa de Campeones Concacaf 2024. Ortiz dejó a los Rayados tras solo cuatro duelos del Apertura de ese año.

Su última experiencia fue en el primer semestre de este 2025 con Santos Laguna, que tuvo un pésimo desempeño en el Clausura MX. Los números del equipo verdiblanco despierta suspicacias de los hinchas colocolinos.

De 17 partidos apenas ganó dos y empató uno, dejando unas desastrosas 14 derrotas, que incluyeron sendas rachas de seis caídas consecutivas tanto en el inicio como al final del certamen.

Pese al bajo 13.72 por ciento de rendimiento en Santos Laguna, el currículum y análisis técnico de Ortiz sobre Colo Colo fue suficiente para Blanco y Negro, que nombró al trasandino como sucesor de Jorge Almirón, tras un interinato de Hugo González.