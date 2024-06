"Quiero ser muy respetuoso": Almirón analizó ausencia de Vidal en Copa América

El técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, tuvo palabras para la ausencia de Arturo Vidal en la nómina final de la selección chilena con miras a la Copa América, y expresó su respeto por la decisión que tomó su compatriota Ricardo Gareca.

"Quiero ser muy respetuoso. No estoy en el cuerpo técnico y cada cuerpo técnico hace su análisis. Arturo y Esteban son dos jugadores que tengo al día a y ambos están bien. Arturo es un histórico de la selección y Esteban está pasando por un buen momento", expresó en conferencia de prensa.

"Son decisiones que me imagino son muy finas y no tengo argumentos para responder eso. El técnico está al frente de una instancia importante, y soy respetuoso de eso. Son decisiones muy finas", añadió.

"A mí me pone contento que vayan citados. Estaban emocionados los muchachos y los felicito. Y acá se nos abre la opción para otros muchachos y saber para qué están y tienen esta opción en Copa Chile", añadió.

"La selección generó expectativas y eso muy bueno. Con un técnico nuevo. Creo que es importante para el fútbol general, para la liga chilena, para todos", complementó.

Respecto al tema refuerzos, Almirón aseguró que aún no hay definiciones: "La realidad es que estábamos entrenando para el partido del domingo, pero todo cambió por la suspensión. No tuvimos charla con los dirigentes y hoy me juntaré con el presidente para ir ajustando algunas cosas", dijo.

"Sabemos que el mercado es difícil, viene la Copa América, y son tiempos difíciles de contrataciones, por lo que soy muy cauteloso al hablar de nombres específicos. Trato de tener paciencia y a partir de ahora vamos a acelerar esto", comentó.