Ramiro González: No es mi intención irme, dejé mucho para venir a Colo Colo

El defensor chileno Ramiro González, quien actualmente milita en Colo Colo, comentó este martes lo que fue su primer semestre en el conjunto albo pese a sólo sumar una titularidad en el Campeonato Nacional y cuatro en la Copa Libertadores.

"En lo grupal estamos bien, pero en lo personal con muy pocos minutos. Un jugador a pesar de todo quiere estar disposición. Desde que llegue se habló 'que estaba todo roto y no me podía mover'. Más allá de eso nunca me perdí partidos por lesión, siempre entregué lo mejor de mí", comentó a Cooperativa Deportes.

Seguido a ello agregó: "Tengo contrato hasta fin de año. No es mi intención irme, dejé mucho para venir a un equipo grande como Colo Colo. No lo quiero dejar ir tan fácil, la voy a seguir peleando".

Finalmente, descartó los rumores que lo vinculaban con Santiago Wanderers y otros equipos diciendo: "En su momento también se habló de partir a Deportes Copiapó el año pasado. Son rumores, nunca me han comunicado nada y no es mi intención irme hoy por hoy"