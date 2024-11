Ramiro González se despidió de Colo Colo: A pesar de las críticas me brindé al 100

Este jueves Colo Colo anunció que Leonardo Gil, Emiliano Amor, Gonzalo Castellani y Ramiro González no seguirán en el club tras no renovar contrato, tras lo cual el defensor chileno-argentino se despidió de la institución.

El zaguero se desahogó publicando una larga carta en su cuenta de Instagram: "Muchas gracias por estos dos hermosos años, fue un placer vestir tus colores siempre, a pesar de las críticas, malos comentarios o lo que fuera me brindé al 100 por 100", escribió.

"Se dijeron muchísimas cosas incluso antes de (la primera fallida llegada) que estaba roto, que no iba a poder jugar ni un partido y tuve la suerte de jugar varios partidos y luchar constantemente contra todo tipo de crítica o mala vibra", expresó.

"Me voy con la frente en alto porque nunca me escondí, siempre di la cara y jamás me bajé de un entrenamiento. Me voy tranquilo y en paz conmigo mismo y eso no tiene precio", añadió.