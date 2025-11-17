Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Se conoció relación de Lucas Cepeda con conocida influencer: "Tú me dejas brillar"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El ariete de los albos hizo pública su nueva relación.

Se conoció relación de Lucas Cepeda con conocida influencer:
En portada

Luego de semanas de rumores, Lucas Cepeda dio a conocer oficialmente su nueva relación con una influencer chilena.

El ariete de los albos comentó una publicación en instagram en la cual se ve abrazo de su pareja, Steffi Elizondo.

"Tú me dejas brillar", escribió Elizondo en la descripción junto a dos fotos junto al jugador de Colo Colo, asimismo, Cepeda le contestó en los comentarios con un "te adoro. Eres la mejor".

Además, Elizondo es conocida por ser la ex pareja del cantante urbano Jere Klein.

