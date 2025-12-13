Se cumplen 19 años de la final perdida por Colo Colo en Copa Sudamericana

Este sábado 13 de diciembre se cumplen 19 años de la dolorosa caída de Colo Colo ante Pachuca por la final de Copa Sudamericana en el Estadio Nacional.

Luego de empatar 1-1 en el partido de ida en México, con gol de Humberto Suazo para los "albos" y Andrés Chitiva para los mexicanos, el título de la competencia internacional se definió en Chile.

En el duelo de vuelta jugado en el Estadio Nacional, Colo Colo se presentó como el gran favorito para ganar el título, y así comenzó confirmándolo con el gol de "Chupete" a los 35'.

Pero Pachuca no se dejó llevar por las estadísticas y logró una histórica remontada con goles de Gabriel Caballero en el 54' y de Christian Giménez al 73', para sentenciar el primer y único título de equipos de Concacaf en competencias sudamericanas.