Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago24.9°
Humedad42%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Se cumplen 19 años de la final perdida por Colo Colo en Copa Sudamericana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los "albos" cayeron ante Pachuca en el Estadio Nacional.

Se cumplen 19 años de la final perdida por Colo Colo en Copa Sudamericana
 Photosport
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este sábado 13 de diciembre se cumplen 19 años de la dolorosa caída de Colo Colo ante Pachuca por la final de Copa Sudamericana en el Estadio Nacional.

Luego de empatar 1-1 en el partido de ida en México, con gol de Humberto Suazo para los "albos" y Andrés Chitiva para los mexicanos, el título de la competencia internacional se definió en Chile.

En el duelo de vuelta jugado en el Estadio Nacional, Colo Colo se presentó como el gran favorito para ganar el título, y así comenzó confirmándolo con el gol de "Chupete" a los 35'.

Pero Pachuca no se dejó llevar por las estadísticas y logró una histórica remontada con goles de Gabriel Caballero en el 54' y de Christian Giménez al 73', para sentenciar el primer y único título de equipos de Concacaf en competencias sudamericanas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada