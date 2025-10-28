Sebastián Vegas acusó "falta de preparación arbitral" tras su expulsión ante Limache

Sebastián Vegas, defensor de Colo Colo, sacó la voz tras el empate ante Deportes Limache y lanzó duras críticas a la labor arbitral de Diego Flores después de ser expulsado en medio del partido, dejando a los "albos" con diez hombres ante su rival tras un manotazo a Daniel Castro en el primer tiempo.

"No suelo hacer este tipo de cosas, pero me parece que es un buen momento para hacerlo. Unos lo llamarán viveza, otros dirán, le tocó compensar, (no sé qué) yo lo llamo, falta de preparación arbitral y decisiones contradictorias unas con otras", escribió el zaguero nacional en sus redes sociales.

Posteriormente agregó: "Hay semanas de esfuerzo, semanas de trabajo y dedicación de la cual pareciera que se están burlando y que de alguna manera afectan lo más importante que es el equipo".

Finalmente, Vegas cerró su escrito al decir: "Genera frustración, rabia e impotencia, pero a pesar de eso, el tiempo no se detiene y las ganas de trabajar y mejorar menos. Fuerte y firme, siempre hacia adelante. Siempre arriba, lo más importante, el equipo".