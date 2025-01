Sebastián Vegas: Mi familia y yo hicimos todo para venir

El defensor Sebastián Vegas contó detalles de su fichaje en Colo Colo y señaló que junto a su familia, hinchas del equipo "popular", hicieron un esfuerzo para incorporarse desde Monterrey.

"Hace un mes más o menos que venimos hablando y me dijeron, algo se movió adentro, se complicaron las cosas, se pusieron trabas, y tanto mi familia como yo hicimos todo para venir, estoy agradecido por el esfuerzo de traerme acá, estoy agradecido, contento, lo veo como un reto. Es un año importante para Colo Colo. Estoy contento, motivado y vengo a disfrutar de mi familia", explicó.

"Estaba de vacaciones y me llamó mi representante", relató, añadiendo además que "dijeron que existía la posibilidad y de inmediato dije que me encantaría poder venir, pasaron muchas cosas, pero se pudo dar. Estar acá fue especial, hace 20 años no pasaba por acá, fue emocionante porque el entrar, pasar por la cancha y acordarte cuando tenías ocho o diez años, fue súper emocionante para mi mamá y mi papá, creo que fue un lindo camino y estoy contento de poder estar acá".

"Cuando surgió la posibilidad no lo dudé ni un momento, pero no porque pensara que fuese un retroceso, sino que por el momento que vive Colo Colo. A veces no dimensionamos lo que es Colo Colo, el mundo a nivel internacional ve a Colo Colo como un monstruo, un equipo muy grande, así que apenas lo dijeron en vez de pensar en un retroceso fue decir que es Colo Colo, la Libertadores, el centenario, acaba de ser campeón. Veo como un placer estar acá".

Para él, el reto de estar en Macul "es la responsabilidad de jugar en el equipo más grande de Chile, eso conlleva a querer ganar todos los campeonatos. Arturo Vidal, Isla y los que llegamos, Vicho Pizaro, hay muchos jugadores de nombre que han hecho cosas muy buenas, la misma competencia nos va a llevar a generar todo lo que queremos. Es lo más importante y vamos a sumar para que sea posible".

"La selección es lo máximo, pero el foco es Colo Colo. Quiero hacer las cosas bien, ser campeón con Colo Colo y eso me va a dar poder llegar a otro lado", cerró.