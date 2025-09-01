Seremi de Salud abrió sumario sanitario al Monumental por muerte de hincha en el Superclásico

La Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región Metropolitana dio inicio a un sumario en el Estadio Monumental ante el fallecimiento de un hincha tras caer de una techumbre en el Superclásico ante Universidad de Chile el domingo recién pasado.

El personal de la institución se apersonó en el reducto de Pedrero durante el mediodía de este lunes para realizar una fiscalización, detectando "diversas falencias estructurales y de seguridad".

"Este sumario sanitario busca generar las correcciones necesarias para que hechos tan graves como este no se repitan, y para que los organizadores de espectáculos deportivos pongan todos sus esfuerzos en prevenirlos", señaló el jefe del organismo, Gonzalo Soto, en un comunicado.

"Al mismo tiempo, hacemos un llamado al autocuidado de los hinchas y a condenar toda forma de violencia", complementó la autoridad.

Tras la inspección realizada "se informará al Ministerio Público de los antecedentes encontrados en la zona del recinto donde ocurrió el accidente".

La Seremi detalló que Blanco y Negro, en calidad de administrador del estadio, "tiene cinco días hábiles para presentar sus descargos. Las sanciones pueden fluctuar entre 0,1 y 1.000 UTM, dependiendo de la gravedad de las infracciones que se establezcan"; es decir, castigos que pueden alcanzar unos $69.260.000 de pesos.