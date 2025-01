Stöhwing criticó a Mosa por el mercado de pases: Demasiada participación de la presidencia

Un martes bastante movido fue el que vivió Colo Colo, que tuvo una reunión clave para seguir definiendo el armado del plantel para la temporada, tras la cual se anunció el arribo de Salomón Rodríguez, un inminente acuerdo por el defensa nacional Sebastián Vegas y la salida de Maximiliano Falcón.

Si bien el presidente albo Aníbal Mosa se mostró más que satisfecho por cómo se va desarrollando el mercado de pases del club, su predecesor en el cargo y actual integrante del directorio de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, cuestionó la tardía resolución del conflicto con el "Peluca".

"A mi modo de ver no debió haberse extendido todo esto. Son más de 15 días que no se presenta a entrenar y yo creo que se hubiera participado más la gerencia deportiva (a cargo de Daniel Morón) y no haber sido manejado tan unilateralmente, esto probablemente no se hubiera producido", comentó el ex mandamás del elenco popular, criticando del "Loro" en las negociaciones.

Con respecto a la situación del defensor uruguayo, el dirigente subrayó que "sin lugar a dudas lo primero es responsabilidad de él, porque no se presentó, pero sin duda que pudieron haberse manejado mejor. Ya lo vimos en lo de Brayan Cortés, también se extendió en demasía y fue muy largo el manejo".

En la misma línea, apuntó que "es un poco el costo de centralizar todo en una sola persona, como es un poco el estilo de esta administración. Creo que si se hubiera manejado por la administración y por la gerencia deportiva, ambos casos hubieran sido manejados de mejor manera".

Por último, Stöhwing enfatizó que "hay demasiada participación de la presidencia. Me sorprendió, por ejemplo, que hoy día en la reunión me percaté de que Daniel Morón está aquí en Chile. Es bien insólito que él se quede en una pretemporada. La única persona que en realidad debe estar en una pretemporada y es él. Eso me sorprendió de sobremanera y habla un poco de esta forma de manejar el club".