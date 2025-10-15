Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Tatiele Silveira: Lamentablemente no logramos lo que queriamos, pero estoy orgullosa del equipo

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La directora técnica de Colo Colo se refirió a la eliminación de las albas de la Copa Libertadores Femenina.

Tatiele Silveira: Lamentablemente no logramos lo que queriamos, pero estoy orgullosa del equipo
 Instagram @colocolofemenino
Tras quedar eliminadas por penales, la directora técnica de Colo Colo, Tatiele Silveira se refirió al compromiso ante Deportivo Cali en las semifinales de la Copa Libertadores y lo que significó llegar hasta estas instancias de la competencia.

Respecto a la competencia y los resultados del equipo, Silveira señaló que: "Sabemos que es una competencia muy intensa y difícil. Cuando vamos a una semifinal creemos, pero lamentablemente no logramos lo que queriamos, pero estoy orgullosa de mi equipo y orgullosa de esta campaña".

"Hay que valorar el trabajo y el proyecto de Colo Colo, es mi tercera Copa Libertadores y logramos llegar hasta acá. En el fútbol las cosas no se dan en poco tiempo, se necesitan metodologías, a veces necesitas entender las debilidades del plantel", añadió la DT.

Asimismo, cerró refiriéndose al último desafío de las albas en la Libertadores femenina. "Si logramos llegar a los cuatro mejores equipo de Sudamérica tenemos que mantener a Colo Colo en ese nivel. Ahora en unos días más jugamos y queremos ir a buscar ese tercer puesto", sostuvo la brasileña.

Ahora, Colo Colo deberá trabajar para competir por el tercer y cuarto lugar de la cita continental este sábado 18 de octubre contra la perdedora del duelo entre Corinthians y Ferroviária

