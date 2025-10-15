Tatiele Silveira: Lamentablemente no logramos lo que queriamos, pero estoy orgullosa del equipo

Tras quedar eliminadas por penales, la directora técnica de Colo Colo, Tatiele Silveira se refirió al compromiso ante Deportivo Cali en las semifinales de la Copa Libertadores y lo que significó llegar hasta estas instancias de la competencia.

Respecto a la competencia y los resultados del equipo, Silveira señaló que: "Sabemos que es una competencia muy intensa y difícil. Cuando vamos a una semifinal creemos, pero lamentablemente no logramos lo que queriamos, pero estoy orgullosa de mi equipo y orgullosa de esta campaña".

"Hay que valorar el trabajo y el proyecto de Colo Colo, es mi tercera Copa Libertadores y logramos llegar hasta acá. En el fútbol las cosas no se dan en poco tiempo, se necesitan metodologías, a veces necesitas entender las debilidades del plantel", añadió la DT.

Asimismo, cerró refiriéndose al último desafío de las albas en la Libertadores femenina. "Si logramos llegar a los cuatro mejores equipo de Sudamérica tenemos que mantener a Colo Colo en ese nivel. Ahora en unos días más jugamos y queremos ir a buscar ese tercer puesto", sostuvo la brasileña.

Ahora, Colo Colo deberá trabajar para competir por el tercer y cuarto lugar de la cita continental este sábado 18 de octubre contra la perdedora del duelo entre Corinthians y Ferroviária