Vidal comentó el posible arribo de Aránguiz a la U: Me alegraría

El mediocampista de Colo Colo Arturo Vidal tuvo palabras para el posible regreso de Charles Aránguiz a Universidad de Chile y dijo que sería muy positivo para el fútbol nacional que el bicampeón de América retorne al cuadro azul.

"¿Me da miedo? (risas), Charly no me da miedo, me alegraría que llegue a la U", dijo en su canal de Twitch el volante albo.

Y luego ahondó en su deseo: "Ojala que llegue a la U, por el bien de él y del fútbol chileno. Por el bien de la U, por la gente, que necesitan tener un ídolo ahí", expresó.

"Charly es un jugador que todavía puede dar mucho, tiene mucha calidad", añadió.

Con respecto a la posibilidad de enfrentarlo en el Superclásico del próximo 10 de agosto, Vidal, lesionado y en duda para dicho partido, comentó que "vamos a hacer todo lo posible (para llegar), tenemos fe que sí. Ojalá Charly llegue, sería lindo ese partido, aunque va a ser lindo igual, porque estadio lleno sería maravilloso".