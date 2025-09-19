[VIDEO] La animada cueca de Carlos Caszely y Mary Valencia en el 18 de Colo Colo

Colo Colo celebró las Fiestas Patrias en el Estadio Monumental con sus jugadores y varios invitados, con el histórico Carlos Caszely y la delantera Mary Valencia robándose las miradas con su alegre pie de cueca.

El "Rey del Metro Cuadrado" compartió un video de su baile con la artillera del equipo femenino, además de compartir un mensaje dieciochero.

"Soy chileno, soy colocolino y soy de todos los equipos chilenos que nos representan en torneos internacionales. Me gustan las empanadas, el choripan y el chancho en piedra, me gusta la música chilena y sus Fiestas Patrias. Desde muy niño bailo cueca chilota y chora con orgullo y después de algunos años volví a bailar, y que mejor que con la delantera de Colo Colo femenino", expresó Caszely para luego etiquetar a Valencia en Instagram.

- Revisa la cueca de Caszely y Valencia: