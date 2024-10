[VIDEO] Wiemberg recibió roja por choque con Garro, que quedó en duda para el resto del torneo

En medio del duelo que enfrentó a Palestino y Colo Colo en La Cisterna por la fecha 28 del Campeonato Nacional, el defensor albo Erick Wiemberg resultó expulsado (90+9') después de un choque contra el volante Juan Fernando Garro.

Posteriormente, el entrenador Lucas Bovaglio se refirió al afectado y aseguró: "Es prematuro emitir un juicio a la lesión de Garro, pero si es lo que se confirma, lo vamos a perder por el resto del Campeonato".

Revisa la jugada a continuación:

Ayer no expulsan a Zaldivia por un foul claro sobre Tapia el cual era su 2da amarilla y hoy expulsan a Wiemberg por un choque netamente de fútbol. El arbitraje no puede ser tan mierda, no hay fin de semana en que no la caguen #VamosColoColo pic.twitter.com/Vyqw8OZRNu