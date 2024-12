Washington Aguerre suena en Colo Colo, pero dijo que su prioridad es Peñarol

El arquero uruguayo Washington Aguerre apareció entre las opciones de Colo Colo para reforzar su plantel de cara al 2025, aunque afirmó que tiene la intención de seguir en Peñarol, equipo con el que alcanzó semifinales de Copa Libertadores.

De acuerdo al periodista Martín Charquero, el cuadro "popular" y Boca Juniors pretenden al meta charrúa, que espera un ofrecimiento del "Manya" para extender contrato.

"Estoy tranquilo. Estamos viendo la mejor opción con mi representante. Como ya he dicho, hoy mi prioridad es Peñarol. Ayer mismo, antes de viajar a Qatar, estuvo reunido con 'Nacho' Ruglio y quedaron en que el club pase una oferta para llegar a un acuerdo", dijo a Sport 890.

Aguerre comentó que su idea es seguir un año más en el equipo de Montevideo y luego dar un salto al exterior que le permita estar en la selección.

Por otro lado, reveló que tuvo un curioso episodio con Hulk durante el cruce ante Atlético Mineiro en Copa Libertadores.

"Hulk perdió el foco y no era el mismo. Todo empezó porque él quiso provocar a Nacho Sosa y yo salí a defenderlo. Ahí le dije que nosotros tenemos cinco Libertadores y ellos una. Al final del partido fue a buscarme y lo busqué por el lado de su historia familiar (...) se me acercó y me dijo: '¿Vos sabés quién soy?'. Y le dije: 'Yo no, pero seguramente tu señora y tu sobrina saben quién sos'. Y ahí quedó furioso mal. Quería comerme vivo", relató.