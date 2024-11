Pellegrini previo al duelo de Conference League: "No se pueden seguir perdiendo puntos"

Este jueves, a contar de las 17:00 horas (20:00 GMT), Real Betis de Manuel Pellegrini recibirá en el estadio "Benito Villamarín" a Celje de Eslovenia en un duelo que puede marcar la suerte del elenco verdiblanco para lo que resta de la fase liguera de la UEFA Conference League.

Es que tras sumar apenas un punto en sus primeros dos partidos, el elenco sevillano se encuentra fuera de zona de clasificación y por lo mismo, tratarán de revertir su situación en los cuatro cotejos venideros, partiendo por el choque con el cuadro balcánico.

"La presión hay que sentirla en cada uno de los partidos. Si no entras exigido es difícil conseguir resultados. No se pueden seguir perdiendo puntos. Veo al equipo comprometido y con la conciencia de que es importante clasificar. Veremos cuál es el sistema para jugar. El equipo tiene una idea futbolística y la varía poco", subrayó el chileno en rueda de prensa.

Consultado por lo que espera ver mañana, el DT advirtió que "son partidos complicados. Tenemos que hacer un partido completo y no creernos que con tener el balón vamos a ganar el partido. Con tiempo y espacio todos son buenos jugadores".

En la misma línea, puntualizó que "el sistema me da exactamente igual. Ante el Atlético jugamos un gran partido y ante Athletic no funcionó. Las características de los jugadores son lo más importante. Si no tenemos velocidad arriba no podemos jugar en largo. Si no tenemos técnica, no podemos salir con la pelota jugada".

Por último, el estratego se refirió a la buena racha de resultados que arrastran sus pupilos, asegurando que "si vamos a los números, un 7 de 9 jugando ante rivales como Osasuna y Athletic fuera y Atlético en casa es un rendimiento altísimo. En cuanto al juego, lo dije al comienzo de temporada, perdimos muchísimos puntos al principio. Los jugadores han respondido plenamente. Primero está la idea pero luego está la ejecución".