[VIDEO] Mundial Sub 20: Conmebol mostró las bondades de los "completos mojados" de Talca

En medio del desarrollo del Mundial Sub 20 en Chile, la cuenta oficial de la Conmebol aprovechó el día de descanso entre la fase grupal y los octavos de final para compartir parte de la cultura del país anfitrión. Es así como publicaron un video para la preparación de los tradicionales "completos mojados" de Talca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CONMEBOL (@conmebol)