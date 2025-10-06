Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago22.0°
Humedad17%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Conmebol

[VIDEO] Mundial Sub 20: Conmebol mostró las bondades de los "completos mojados" de Talca

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La preparación fue compartida a través de redes sociales.

[VIDEO] Mundial Sub 20: Conmebol mostró las bondades de los
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En medio del desarrollo del Mundial Sub 20 en Chile, la cuenta oficial de la Conmebol aprovechó el día de descanso entre la fase grupal y los octavos de final para compartir parte de la cultura del país anfitrión. Es así como publicaron un video para la preparación de los tradicionales "completos mojados" de Talca.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de CONMEBOL (@conmebol)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada