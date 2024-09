Almirón arremetió contra Gamboa: No está capacitado para Primera División

El argentino Jorge Almirón, entrenador de Colo Colo, compareció en la conferencia de prensa después de la dura derrota por 3-0 ante Magallanes en Talca durante la final de ida por la Zona Centro Sur en la Copa Chile, criticando el cometido del juez Nicolás Gamboa.

"Del rival no tengo nada que decir, ganaron bien. El árbitro es muy malo, es una lástima. Me imagino que dentro de la cancha es difícil sobrellevar las acciones de roce, pero eso no tiene que ver con el resultado, ni el rival. El resultado justo por lo que hicieron y duele", comenzó analizando.

Tras esto, continuó con su juicio al decir: "Hay impotencia por la situación, me di cuenta en el penal. Ya nos tocó este árbitro malo y nervioso. No está capacitado para dirigir en Primera División. Hay manera de manejar las cosas y no tiene sentido la expulsión -de Ramiro González- porque ellos ganaron bien. No está capacitado".

Finalmente, adelantó el cruce por cuartos de Libertadores ante River Plate diciendo: "Será otra cancha y estará todo el plantel. Hoy el gramado de Talca estaba en pésimas condiciones para ambos. Si hubiese ganado diría lo mismo. Te traen a un escenario en el que terminamos jugando los dos equipos mal".

"Duele, pero hay que seguir. No cambio la manera de pensar y como entrenador tengo que asumir la responsabilidad. Tenemos que enfocarnos en lo que sigue ante River Plate que es muy importante, antes que replantear la vuelta contra Magallanes", cerró.