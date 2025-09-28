Audax Italiano y Huachipato buscarán el primer golpe en la ida de semifinales de la Copa Chile

Este lunes, Audax Italiano y Huachipato se enfrentan en el partido de ida de las semifinales de la Copa Chile en el Estadio Bicentenario de La Florida, buscando poner un pie en la final.

El equipo itálico llega en un buen momento tras vencer a Unión Española por 4-3 en su último encuentro antes del parón por el Mundial Sub-20. Su única baja es Cristóbal Muñoz, quien sufrió una grave lesión en el partido contra la Universidad de Chile.

Por su parte, Huachipato viene con acción durante estos últimos días tras su participación en la Copa Biobío, donde se encuentra en la final del torneo y se debe enfrentar ande Deportes Concepción.

El juez central del partido será Miguel Araos , asistido por Miguel Rocha y Carlos Poblete, mientras que Juan Sepúlveda actuará como cuarto árbitro.

El duelo está programado para las 19:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio Bicentenario de La Florida, y podrás seguir todos los detalles de este encuentro en Cooperativa.cl.