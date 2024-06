Campos tras enfrentar a la U: Hay una mezcla de emociones, agradezco el apoyo

El arquero Cristóbal Campos habló tras el cara a cara con Universidad de Chile, su exequipo, junto a San Antonio Unido en la Copa Chile y dedicó saludos a los fanáticos de ambos elencos en el partido con tintes especiales en lo personal.

"Hay una mezcla de emociones, pero bien. Agradecido por la gente linda (de San Antonio). También la gente de la U se comportó muy bien. Eso, agradecido del apoyo de todos", expresó en diálogo con TNT Sports.

"Fue un partido duro, difícil. Hicimos un gran partido, un gran esfuerzo de equipo. Ahora tenemos que recuperarnos porque la llave aún no se cierra; esperamos hacerlo en estos dos días que nos quedan", indicó.

Sobre el momento del SAU, Campos indicó que "hemos agarrado una racha muy buena, esperamos mantenerla. Tenemos un buen técnico, que prepara bien los partidos. Esperamos la vuelta de la llave, lo que viene va a estar difícil.

"Me he mantenido un poco distante de los medios y la gente. No he querido generar nada porque me quiero dedicar a lo que hago y amo. Tengo el apoyo de la gente, me recibieron muy bien acá y siempre voy a estar agradecido de San Antonio, de Universidad de Chile también. Espero que San Antonio siga escalando para que pueda conseguir el Ascenso".

Sobre su salida de la U, el arquero se limitó a mencionar que "uno pasa momentos buenos y malos. Depende de la mentalidad de cada persona y jugador si se sobrepone ante la adversidad; creo que lo he hecho de buena manera con el apoyo de la gente.