¿Cuándo y dónde ver la revancha entre La Serena y Deportes Limache en semifinales de la Copa Chile?

Después de que Huachipato confirmase su clasificación a la final de la Copa Chile, resta por conocer quién será su adversario en la definición del torneo cuando se resuelva la revancha entre La Serena y Deportes Limache.

La ventaja en la serie es para el elenco "tomatero", que consiguió imponerse por 2-0 en la ida disputada el pasado 7 de septiembre en el Estadio Municipal "Lucio Fariña Fernández", con goles de Luis Guerra y César Pinares.

Ahora con el marcador global en vilo, ambos elencos se citarán en el Estadio La Portada para definir todo este próximo domingo 12 de octubre. El compromiso arrancará a partir de las 15:00 horas (18:00 GMT).

Este compromiso contará con la transmisión exclusiva en las pantallas de TNT Sports, además de la señal en streaming de HBO Max. Así mismo, podrás seguirlo en Cooperativa Deportes y conocer todos los detalles en Cooperativa.cl.