El emotivo mensaje de Nicolás Guerra para Cristóbal Campos: No lo vamos a dejar solo

Con una sólida presentación en faceta ofensiva, Universidad de Chile superó por 5-0 a Palestino y sacó una ventaja casi irreversible en la llave por la final zonal de Copa Chile, asegurándose un trámite tranquilo para la revancha de este lunes 9 de septiembre.

Tras anotar un doblete, el delantero Nicolás Guerra expresó: "Los dos goles son para mi amigo Cristóbal (Campos), que lo está pasando muy mal. Quiero decirle a él y a su familia que como club no lo vamos a dejar de lado, siempre vamos a estar para lo que necesite".

"Le mando un fuerte abrazo, yo sé que él es fuerte y se va a mejorar. Le mando mucha fuerza, ha sido un momento muy duro para todos", complementó en referencia a la recuperación que atraviesa su excompañero tras un grave accidente de tránsito.

Finalmente, Guerra cerró diciendo: "Las ocasiones que tuvimos las pudimos convertir en los momentos justos. Ahora me tocó jugar, pero si en el futuro no me toca, voy a trabajar lo que más pueda".