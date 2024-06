Farías anticipó choque con Glorias Navales: Tenemos que enfrentarlo como una final

El futbolista de Universidad Católica Agustín Farías afirmó que en el cuadro de la precordillera están mentalizados en pelar la Copa Chile hasta el final y que el duelo de octavos de final de la fase zonal ante Glorias Navales lo enfrentarán con la responsabilidad que se merecen.

"Es un torneo que el club hace muchos años que no consigue, estamos conscientes de eso. Creo que enfrentamos a un rival que quizás por nombre no sea como es Católica, pero hay que darle la importancia que se le da a cualquier rival", indicó.

"Es un partido único donde no hay margen para recuperar después. Entonces son 90 minutos que tenemos que estar enfocados y claramente poder pasar de fase", complementó, para luego destacar la oportunidad de enfrentar clubes de otras divisiones.

"Creo que es buenísimo y me encanta que en tal punto sea así porque yo estuve también de ese lado y cada vez que enfrentas a rivales quizás de otra categoría quieres pasarlos por encima y demostrar que sí puedes estar de ese lado, entonces seguramente para ellos será un partido súper importante, igual que para nosotros", declaró.

"Tenemos que estar conectados y darle la responsabilidad que merece al rival. Y sin dar ventaja en nada porque son 90 minutos donde tenemos que hacer las cosas bien porque en el fútbol con correr y con ganas los partidos salen parejos, entonces hay que darle mucha responsabilidad a este partido puntual y ojalá que podamos pasar", aportó.

"No hay margen para el próximo partido porque pasas o quedas afuera entonces tenemos que ser conscientes del partido que vamos a jugar y enfrentarlo como una final porque lo es así, si no ganas quedas afuera, entonces queremos jugar la final de la Copa Chile; es nuestro objetivo, y más sabiendo que el club hace años que no puede conseguirla, y esperemos que así sea", dijo.

"Estamos en Católica, exigen que peleen los torneos y estamos con la ilusión grande de poder llegar a la final", finalizó.

De la llegada de Valber Huerta, comentó que "es un jugador que enfrenté, que no conozco como persona, pero sé que ha ganado seis títulos con Católica y conoce el club, conoce a muchos de los compañeros y seguramente que con la experiencia que tiene va a ser un plantel más competitivo".