Marcador Virtual: Huachipato vs. Deportes Limache
Marcador
Ficha
Copa Chile 2025
Final
Estadio Codelco El Teniente, Rancagua
10/12/2025, 20:00 horas
Huachipato
DT:
Jaime García
-
-
-
Árbitro: Piero Maza
Deportes Limache
DT:
Víctor Rivero
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Francisco Cubillos
... Cargando Contenido
Campeonato
Copa Chile 2025
Fecha y hora
10/12/2025, 20:00 horas
Lugar
Estadio Codelco El Teniente, Rancagua
Árbitro
Piero Maza
Alineaciones
Huachipato
Deportes Limache
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Huachipato
Deportes Limache
Tarjetas Amarillas
Huachipato
Deportes Limache
Tarjetas Rojas
Huachipato
Deportes Limache
