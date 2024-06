Rivarola y su regreso para Copa Chile: Tengo 47 años, no puedo pretender ser competitivo

Diego Rivarola ahondó en su regreso a las canchas para jugar la Copa Chile con el club amateur Vicente Pérez Rosales de Puerto Montt, con foco en su papel como promotor del duelo con Universidad de Concepción más que un protagonista futbolístico.

"Tengo claro que es difícil competir a los 47 años contra jóvenes de 25", señaló a Las Últimas Noticias, aclarando que "es un solo partido". De todas maneras, no se cerró a jugar otra vez "si ocurre el milagro de pasar de fase; lo veremos".

"Yo estoy medianamente entrenado, más o menos bien, pero para jugar con gente de mi edad. No creo que esté para jugar todo el partido, pero ahí veremos cómo se va a enfocar", señaló.

"No quiero generar falsas expectativas. Cuando esté dentro de la cancha voy a tratar de hacer un gol, sin duda, pero mi objetivo principal no es la competencia. Se trata de generar todo esto que está pasando (la exposición)", continuó .

"Por más que lo quisiera, no puedo tener en mi mente querer competir porque me es imposible. Ya tengo 47 años, así que se me hace muy difícil. No puedo pretender ser competitivo", agregó "Gokú".

"Voy a tratar de hacer lo mejor posible y hacer un pequeño aporte. Si sale un gol, feliz, pero sería algo inesperado. Lo que sí me gustaría que dijeran es que no cobro un peso. Sólo se trata de ayudar a la fundación (For +) y a este club amateur para que la gente se acerque a colaborar. Mi fin en esta pasada no es deportivo, sino que social", complementó.

El exUniversidad de Chile ya había señalado que su llegada al elenco puertomontino es para dar relevancia mediática al club y sumar ingresos por borderó ante la UdeC, además de buscar apoyo económico para la institución.

Rivarola también detalló en el diálogo con LUN que está listo el papeleo para su participación ante el "Campanil" en Puerto Montt: "Ya me inscribieron. Mandé todos los requerimientos. Incluso me pidieron una carta de la U, que fue el último club donde jugué; se hizo todo en regla".

Sobre su rol en la cancha o los minutos que tendrá, declaró que "no lo hemos definido, todavía ni siquiera conozco a mis compañeros y al técnico. Quedamos de tener una reunión por zoom para definir esos temas".

El choque entre Vicente Pérez Rosales y Universidad de Concepción se jugará el sábado 15 de junio a las 15:00 horas en el Estadio Chinquihue. Cabe recordar que los octavos de final zonales de la Copa Chile son a partido único.