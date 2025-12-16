Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa del Rey
Barcelona se exigió para avanzar a octavos en la Copa del Rey
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El equipo catalán venció a Guadalajara, equipo de la tercera división.
Barcelona se exigió este martes para avanzar a los octavos de final de la Copa del Rey, tras vencer por 0-2 a Guadalajara, club de la tercera división del fútbol español.
Los goles para el equipo de Hansi Flick fueron de Andreas Christensen (76') y Marcus Rashford (90').
El próximo rival de Barcelona en octavos de final se decidirá por sorteo, el miércoles 7 de enero.