Barcelona se exigió para avanzar a octavos en la Copa del Rey

Barcelona se exigió este martes para avanzar a los octavos de final de la Copa del Rey, tras vencer por 0-2 a Guadalajara, club de la tercera división del fútbol español.

Los goles para el equipo de Hansi Flick fueron de Andreas Christensen (76') y Marcus Rashford (90').

El próximo rival de Barcelona en octavos de final se decidirá por sorteo, el miércoles 7 de enero.