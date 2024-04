Arturo Vidal: Pararse de igual a igual ante el último campeón me deja muy feliz

Tras la ajustada caída de Colo Colo en su visita a Fluminense, el mediocampista nacional Arturo Vidal valoró la presentación del equipo en el Estadio Maracaná ante el vigente campeón de Copa Libertadores y anticipó que físicamente ya se encuentra en condiciones de rendir como en su mejor momento.

"Es lindo volver (al Estadio Maracaná), pero venir con Colo Colo y pararse de igual a igual ante el último campeón me deja muy feliz. Creo que nos podemos parar de igual a igual con cualquiera", comenzó mencionando el "King"

Tras esto, expresó que: "Esperamos que el próximo partido se nos den la ocasiones, pero realmente nos vamos contentos porque el equipo cada vez se siente mejor. Somos un equipo copero así que hay que agradecerle a la gente que vino apoyar y este Colo Colo dará mucho que hablar este año".

Por último, Vidal cerró mencionando que: "Partido que pase me voy a sentir mejor, no he tenido ningún problema y lo dije ante Cerro Porteño. Futbolísticamente no jugué tan bien, pero físicamente me sentí bien, terminé con un dolor y hoy se notó, corrí mucho. Cada vez me voy sintiendo mejor. Espero que el cuarto partido de grupo este el Arturo Vidal que todos conocen".

La amarga sensación de Esteban Pavez

Por otro lado Esteban Pavez, capitán de Colo Colo, se mostró muy autocrítico respecto al cometido que tuvieron como plantel y lamentó las ocasiones desperdiciadas a lo largo del cotejo.

"Estoy con una sensación un poco extraña. Hicimos un buen partido con el actual campeón y ellos tienen muy buen fútbol, a mí me encanta como juegan. Nosotros estuvimos de igual a igual y en el segundo tiempo tuvimos tres claras para marcar el gol y no pudimos", comenzó mencionando.

Tras esto, se refirió a la acción del VAR que impidió el empate en los últimos minutos: "No vi si fue mano o no, tengo que llegar a revisarla al hotel. Pero obviamente uno piensa que es gol. Era muy importante haber empatado acá, aunque pudimos hacerlo también en la última jugada. Hay que mejorar y cometer menos errores para no perder este tipo de partidos".

Las reflexiones de Guillermo Paiva

Finalmente, el delantero paraguayo Guillermo Paiva también reflexionó respecto al compromiso aludiendo a la poca fortuna del club albo y expresó que el enfoque ahora debe estar en el siguiente compromiso de Copa Libertadores.

"Nos vamos con las manos vacías. Tristes porque hicimos un partido que nos podíamos haber ido adelante. Nos faltó un poco de suerte, pero es parte del juego. En lo personal me están saliendo bien las cosas, pero debemos pensar en el próximo partido y en lo que se viene", mencionó.