Con Pulgar titular: La formación de Flamengo para la final contra Palmeiras en la Copa Libertadores
Publicado:
Esta es la formación que preparó Filipe Luis en Flamengo, con el chileno Erick Pulgar titular, para la final de la Copa Libertadores, que disputará ante Palmeiras este sábado, a las 18:00 horas en el Estadio Monumental de Lima.
