Con Pulgar titular: La formación de Flamengo para la final contra Palmeiras en la Copa Libertadores

Esta es la formación que preparó Filipe Luis en Flamengo, con el chileno Erick Pulgar titular, para la final de la Copa Libertadores, que disputará ante Palmeiras este sábado, a las 18:00 horas en el Estadio Monumental de Lima.

