DT de Palmeiras: No voy a dar excusas, Flamengo fue mejor

El entrenador de Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, reconoció que este sábado Flamengo "fue mejor" en la final de la Copa Libertadores que se decidió con un gol de cabeza de Danilo a la salida de un córner.

"No voy a dar excusas. Solo tengo que decir que el rival fue mejor. Hoy ganó la experiencia y ellos fueron mejores", dijo Ferreira tras el partido jugado en el estadio Monumental de Lima, donde admitió que a sus jugadores le faltó coraje y osadía para sacar el partido adelante.

Seguido a ello, complementó diciendo que: "Son equipos que están en momentos diferentes. Flamengo está con un equipo muy maduro, y Palmeiras es un equipo en crecimiento. Entiendo todas las críticas, pero no fuimos capaces de hacer el juego que queríamos".

"Nuestros jugadores van a tener muchas oportunidades de ganar esta competición, y lo de hoy termina siendo una experiencia", apuntó el técnico al prometer que el próximo año buscarán nuevamente llegar a