"Estoy cumpliendo un sueño": Palacios celebró clasificación de Colo Colo en la Libertadores

"Estoy cumpliendo un sueño, siempre fui hincha de este club", aseguró Carlos Palacios, extremo de Colo Colo, al celebrar la sufrida clasificación de los "Albos" a los octavos de final de la Copa Libertadores este miércoles.

El equipo dirigido por Jorge Almirón rescató un empate ante Cerro Porteño en Paraguay y logró pasar como segundo en el Grupo A, algo que fue destacado por el talentoso futbolista, que anotó el gol de su equipo.

"Clasificar de esta manera, en un increíble estadio y contra un gran equipo, creo que (es algo) lo merecemos, así que muy feliz por el grupo", señaló tras el encuentro Palacios, que agradeció también a "las personas que me trajeron acá", al club del que es hincha.

Respecto al desarrollo del encuentro, el '7' de Colo Colo señaló que "fue duro y trabajado", pero que también tuvieron opciones -sobre todo en la primera etapa- para "haber marcado la diferencia".

"Tuvimos 2-3 (ocasiones de gol) después del 1-0, pero como equipo nos supimos mantener siempre en partido. Creo que el equipo hizo un trabajo increíble y lo coronamos con la clasificación", puntualizó el extremo nacional.

Finalmente, al ser consultado sobre su desempeño individual, aseguró que ha estado "trabajando duro, (ya que) ha sido muy difícil este año para mí, con mucho altos y bajos, con muchas cosas que van pasando en el camino".

"La verdad me he sabido mantener, he sabido mantener el foco y bueno, ahora feliz de poder darle una alegría a todo Chile", cerró Palacios.