Flamengo de Pulgar resistió con uno menos ante Racing y pasó a la final de Copa Libertadores

En un "Cilindro de Avellaneda" lleno hasta las banderas, Flamengo, con Erick Pulgar en cancha, resistió los embates de Racing Club pese a tener un expulsado y avanzó a la final de la Copa Libertadores 2025, con un empate sin goles que dejó el global 1-0.

El "Mengao" jugó con tranquilidad en el primer tiempo, administrando el balón ante un Racing que probó con balonazos que no encontraron destino, o bien, terminaban en fuera de juego.

Los brasileños lograron las mejores ocasiones, con un par de peligrosos mano a mano que el arquero Facundo Camebeses salvó de gran manera. Agustín Rossi no se quedó atrás en el arco visitante, con una enorme salvada abajo tras un cabezazo de Tomás Conechny. Fue noche de arqueros en Buenos Aires.

Erick Pulgar estuvo activo y preciso en la recuperación de balón en ambas etapas, función clave que le permitió disputar el partido por completo.

El punto de inflexión en el trámite del encuentro fue la expulsión de Gonzalo Plata en Flamengo cuando corrían los 55 minutos de juego, por un manotazo a Marcos Rojo: El delantero cayó pidiendo una falta y reaccionó ante un agarrón de pelo del zaguero argentino cuando fue a levantarlo.

¡¡¡ROJA PARA GONZALO PLATA EN EL CILINDRO!!!



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/oRjC3TrtrH — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025

ATENCIÓN A LA REPETICIÓN DEL VAR: por esto fue expulsado Plata. ¿Qué te pareció la roja?



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/MbZXLR1Y1Z — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025

Tras aquella acción el juego fue con Racing como completo protagonista, aunque sin poder encontrar la claridad necesaria en el último toque. El equipo de Gustavo Costas se instaló en campo rival mientras los dirigidos por Filipe Luiz, conscientes de su situación, cerraron filas.

El chileno Piero Maza mostró otra tarjeta roja a los 74', a Marcos Rojo de Racing, pero tuvo que corregir tras el llamado del VAR: Un brazo extendido del trasandino confundió al silbante nacional, quien interpretó como agresión lo que en realidad fue un choque de cabezas con Léo Ortiz.

SE SALVÓ ROJO: al defensor de Racing lo habían expulso, pero se la quitaron tras la revisión en el VAR.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ZXsxYNes6P — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025

La "Academia" trasandina trató de derribar la muralla rojinegra con constantes embates; sin éxito: Los avances erminaban en tiros peligrosos pero desviados, despejes del rival o grandes intervenciones de Rossi.

¡OTRA VEZ ROSSI! El arquero de Flamengo evitó el gol de Racing.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ldSqNjtn9V — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025

El portero argentino de Flamengo fue trascendental gracias a sus numerosas tapadas, especialmente en unos frenéticos últimos minutos. El central Léo Pereira, de pasajes dubitativos al inicio, se afirmó y también fue gran valor en la resistencia defensiva brasileña.

¡IMPACTANTE ATAJADA DE ROSSI ANTE VIETTO!



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/SSR7EeAonL — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025

FLAMENGO SE QUEDÓ CON LA BATALLA DE AVELLANEDA ANTE RACING.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/DIqzmKWkff — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025

Ahora, el "Fla" tendrá que esperar por Palmeiras o Liga Deportiva Universitaria de Quito, de Fernando Cornejo, que tiene ventaja de 3-0 de cara a la revancha que se jugará este jueves 30 de octubre a las 21:30 horas en Brasil.

