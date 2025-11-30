Síguenos:
Flamengo festejó el título de la Libertadores ante miles de hinchas en las calles de Río de Janeiro

Miles de hinchas de Flamengo llenaron las calles de Río de Janeiro este domingo para celebrar junto al equipo de Erick Pulgar la conquista de la Copa Libertadores, la cuarta en la historia del club, tras la victoria sobre Palmeiras este sábado en Lima.

