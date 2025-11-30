Flamengo festejó el título de la Libertadores ante miles de hinchas en las calles de Río de Janeiro
Publicado:
Fotos Destacadas
Eleonora Incardona, la periodista que fue criticada por su forma de vestir en Italia
La UC rescató un valioso punto en su visita a Huachipato en Talcahuano
Los burlescos memes contra Colo Colo tras la aparatosa caída ante Cobresal
Fotos Recientes
Flamengo festejó el título de la Libertadores ante miles de hinchas en las calles de Río de Janeiro
Max Verstappen celebró con todo en Lusail y sueña con su quinto título consecutivo en la F1
Real Betis volvió a ganar un clásico ante Sevilla después de ocho años en el "Sánchez-Pizjuán"
Miles de hinchas de Flamengo llenaron las calles de Río de Janeiro este domingo para celebrar junto al equipo de Erick Pulgar la conquista de la Copa Libertadores, la cuarta en la historia del club, tras la victoria sobre Palmeiras este sábado en Lima.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados