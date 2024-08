Gremio venció a Fluminense y sacó ventaja para avanzar en la Libertadores

Con doblete de Reinaldo, Gremio se impuso este martes por 2-1 a Fluminense en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, tras resistir con un jugador menos los continuos embates del actual campeón.

Gremio, que jugaba en casa, confirmó con este resultado su buen momento en la competición, después de haber terminado segundo en la fase de grupos.

El delantero chileno Alexander Aravena estuvo todo el partido en el banco de suplentes del equipo local.

La primera parte terminó 0-0 en un juego rápido y equilibrado, en el que Fluminense dominó la posesión del balón ante un Gremio que amenazaba constantemente con sus contraataques.

GANHAMOS! #Grêmio 2x1 Fluminense

Começamos as oitavas de final da #Libertadores2024 na frente! Com dois gols de Reinaldo, vencemos a equipe do Fluminense no Couto Pereira. VAMOOOOOOOSSS!!!!

🏆🏆🏆🇪🇪 #GRExFLU #CadaJogoUmaCopa pic.twitter.com/w3ljT7mQLC