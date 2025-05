Gustavo Alvarez: A excepción de Formiliano, está todo el plantel a disposición

El entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Alvarez, confirmó que el volante Charles Aránguiz está disponible para el choque de este martes ante Carabobo, en Copa Libertadores, y que el resto del plantel, salvo una excepción, tiene opciones de participar.

"Ayer -en la práctica- contamos con todo el plantel a disposición, con excepción de -Fabricio- Formiliano que está con un cuadro gripal, con mucha fiebre, y después todo el plantel a disposición y todo jugador que actúe es porque está al cien por ciento y sin riesgo", manifestó en diálogo con la prensa.

"Hoy se ha evolucionado mucho en la recuperación y prevención de lesiones, es una recuperación más corta y activa. Doy mi felicitación al cuerpo médico de Universidad de Chile porque entre la buena preparación física, preparación y recuperación de los pocos lesionados que hemos tenido, no es normal y es positivo tener a todo el plantel a disposición a excepción de Formiliano, que está con este cuadro gripal", indicó.

En lo que se refiere al rival del compromiso internacional, expuso que "Carabobo mantiene un estilo por segundo año, una forma de jugar muy clara que le dio éxito a nivel nacional y a nivel internacional hizo partidos muy parejos que termina perdiendo algunos en los últimos minutos, creo que acá vendrán a hacer lo mismo (...) están convencidos de la idea del entrenador".

"Nos queda un entrenamiento, lo vamos a definir esta tarde. Seguimos construyendo el equipo", apuntó.

También, sostuvo que "cuando uno protagoniza un torneo vive permanentemente jugando finales, y eso nos pasa en los tres torneos".

"El viernes, en la charla, hablamos que era una final porque necesitábamos clasificar y primeros, y así fue. Mañana nos jugamos gran parte de la clasificación porque estamos peleando los primeros lugares del grupo, hace semanas nos jugamos una final con Católica, una semana más atrás era una final con Palestino que estaba primero y aspiramos a ese lugar, entonces, por la magnitud del club y las campañas, son todas finales", indicó el DT.

Insistió, además, que "somos un plantel maduro, muy de hombres, que sabe lo que quiere".

En ese sentido, se refirió a la caída ante Estudiantes de La Plata en la fecha previa del torneo internacional y sostuvo que "no sé si hubo muchas críticas. Respeto a los medios de comunicación y la voz del hincha, pero entre tantas cosas no le dedico mucho tiempo a medir eso".

"Sí jugamos mal, perdimos, pero hay derrotas que intranquilizan y otras que no y con muchas cosas por ajustar, lo vimos en videos y ajsutamos estos días, el plantel está bien. Son seis partidos para pasar a octavos y cada partido es una final, tenemos que ganar mañana para reencaminar la posición nuestra en el grupo, pero estoy tranquilo como siempre", declaró.

"Tuvimos un partido de malos rendimientos, no sé si fue el peor. Nos tocó perder nueve partidos desde que estamos en el club, hace 18 meses, y todo partido hay que contextualizarlo, cuál es el rival y la relevancia del partido. Me preocupa mucho cuando el equipo no transmite pasión, fervor, entusiasmo o valentía, y eso lo presencié, con muchísimos errores ante un rival importante, pero me preocupa cuando el equipo no tiene ese fuego sagrado interno", señaló.

El partido está agendado para el martes a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.