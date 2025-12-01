Hinchas se enfrentaron a la policía brasileña en festejos de Flamengo
Los hinchas de Flamengo celebraron con todo el título del elencio carioca en la Copa Libertadores, no obstante, los festejos dieron paso a un enfrentamiento entre fanáticos y la policía.
