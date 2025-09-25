Las llaves de las semifinales de la Copa Libertadores 2025

Este jueves se definen las llaves que protagonizarán los cuatro mejores equiposde América, que dirán presente en la ronda de semifinales por la Copa Libertadores 2025, una serie que se disputará entre el 22 y 29 de octubre.

La final, en tanto, se disputará el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, en Perú.

- Revisa la lista de partidos a continuación: