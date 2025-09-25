Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago12.2°
Humedad80%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Las llaves de las semifinales de la Copa Libertadores 2025

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa los cruces de la ronda de los cuatro mejores de América.

Las llaves de las semifinales de la Copa Libertadores 2025
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este jueves se definen las llaves que protagonizarán los cuatro mejores equiposde América, que dirán presente en la ronda de semifinales por la Copa Libertadores 2025, una serie que se disputará entre el 22 y 29 de octubre.

La final, en tanto, se disputará el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, en Perú. 

- Revisa la lista de partidos a continuación:

  • Por definir vs. Racing Club (ARG)
  • Por definir vs. Palmeiras (BRA)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada