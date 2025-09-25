Liga de Quito dio un gran golpe bajo la batuta de Tiago Nunes y eliminó a Sao Paulo

Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDUQ), con Fernando Cornejo titular y Lautaro Pastrán ingresando en los últimos minutos, clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores 2025, tras vencer en el Estadio Morumbí por 0-1 a Sao Paulo, con Gonzalo Tapia en la banca, y ganar por 3-0 la llave global de cuartos de final.

El conjunto ecuatoriano, dirigido por el brasileño Tiago Nunes, exDT de Universidad Católica, ratificó el triunfo (2-0) que logró la semana pasada en Quito y volvió a celebrar este jueves, aguantando el asedio de los paulistas y haciendo daño a través del contragolpe.

Así llegó el gol que selló la clasificación, al final de la primera parte, con un pelotazo largo que aprovechó Jeison Medina, y, tras un error defensivo de Damián Bobadilla, definió con seguridad ante el arquero Rafael (41').

¡¡¡GOL DE LIGA DE QUITO!!! MEDINA APROVECHÓ EL ERROR DEFENSIVO Y MARCÓ EL 1-0 VS. SAN PABLO EN EL MORUMBÍ. ¡GLOBAL DE 3-0 PARA LOS ECUATORIANOS!



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/HmIlX60p9t — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2025

En la segunda parte, el tricolor paulista, entrenado por Hernán Crespo, continuó dominando la posesión y buscando la remontada, pero no tuvo claridad ante el orden defensivo de Liga de Quito.

Por el lado de los chilenos, Pastrán entró en el conjunto de Quito en el minuto 80, por Lisandro Alzugaray; y Cornejo fue reemplazado en la misma ventana de cambios, aunque no todo fue festejo para el formado en Cobreloa, ya que durante el partido fue amonestado y se perderá por suspensión el primer partido de las semifinales.

Gonzalo Tapia, en cambio, observó desde la banca la eliminación de su equipo.

En la próxima fase, el rival de Liga de Quito será Palmeiras, que eliminó con un 5-2 global a River Plate.

Las semifinales de la Libertadores se disputarán en la semana del 22 y el 29 de octubre.