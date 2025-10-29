Síguenos:
Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Los resultados de las revanchas en las semifinales de Copa Libertadores

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los resultados de las revanchas en las semifinales de Copa Libertadores
En portada

Esta semana se definen los clasificados a la final de la Copa Libertadores 2025, con los partidos de vuelta de las semifinales y tres chilenos en competencia: Gabriel Arias en Racing, Erick Pulgar en Flamengo y Juan Cornejo en Liga Deportiva Universitaria de Quito.

- Revisa los resultados junto a Cooperativa.cl:

Miércoles 29 de octubre

Jueves 30 de octubre

  • Palmeiras (BRA) vs. LDU Quito (ECU), 21:0 horas. Resultado ida: 0-3. Allianz Parque.

