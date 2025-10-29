Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores
Los resultados de las revanchas en las semifinales de Copa Libertadores
Esta semana se definen los clasificados a la final de la Copa Libertadores 2025, con los partidos de vuelta de las semifinales y tres chilenos en competencia: Gabriel Arias en Racing, Erick Pulgar en Flamengo y Juan Cornejo en Liga Deportiva Universitaria de Quito.
