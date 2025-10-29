Los resultados de las revanchas en las semifinales de Copa Libertadores

Esta semana se definen los clasificados a la final de la Copa Libertadores 2025, con los partidos de vuelta de las semifinales y tres chilenos en competencia: Gabriel Arias en Racing, Erick Pulgar en Flamengo y Juan Cornejo en Liga Deportiva Universitaria de Quito.

- Revisa los resultados junto a Cooperativa.cl:

Miércoles 29 de octubre

Racing Club (ARG) 0-0 Flamengo (BRA), Primer tiempo. Resultado ida: 0-1. Estadio "Presidente Perón". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

Jueves 30 de octubre