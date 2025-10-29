Síguenos:
Tópicos:
Deportes
| Fútbol
| Copa Libertadores
Marcador Virtual: Racing vs. Flamengo
Marcador
Ficha
Copa Libertadores
Semifinales
Estadio "José Domingo Perón"
29/10/2025
Racing
DT:
Gustavo Costas
-
-
-
Árbitro:
Flamengo
DT:
Filipe Luís

⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Por Octavio Gutiérrez
... Cargando Contenido

Campeonato
Copa Libertadores
Fecha y hora
29/10/2025
Lugar
Estadio "José Domingo Perón"
Árbitro
Alineaciones
Racing
Flamengo
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Racing
Flamengo
Tarjetas Amarillas
Racing
Flamengo
Tarjetas Rojas
Racing
Flamengo
