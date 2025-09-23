Palmeiras quiere consolidar su ventaja y dar el golpe final a River Plate en cuartos de la Libertadores

Palmeiras, con un pie en las semifinales de la Copa Libertadores tras imponerse por 1-2 en el partido de ida de los cuartos de final, se medirá este miércoles desde las 21:30 horas (00:30 GMT) con River Plate, que tiene a Paulo Díaz en duda y con la obligación de elevar su nivel para evitar el golpe final en el Allianz Parque de Sao Paulo.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo deberán vencer por al menos dos goles para avanzar a semifinales. Un triunfo por la mínima de River este miércoles llevará la definición a una tanda de penales, mientras que un empate clasificará al conjunto paulista.

Palmeiras está en racha. En la Liga brasileña goleó por 4-1 a Fortaleza el sábado y en el torneo continental ha tenido un sólido desempeño.

Tras liderar el Grupo G con un puntaje perfecto, goleó por 0-4 a Universitario en su casa en octavos de final.

El técnico portugués Abel Ferreira contará prácticamente con todos sus principales titulares, a los cuales reservó en la última jornada del Brasileirão.

La oncena del Verdao será con Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Felipe Anderson; Juan Manuel 'Flaco' López y Vitor Roque.

River Plate, por su parte, llega presionado tras caer 2-0 ante Atlético Tucumán en el torneo de Clausura de Argentina.

El equipo lideró el Grupo B con tres victorias y tres empates, y se clasificó a cuartos de la Copa Libertadores tras eliminar a Libertad en los penales.

Para el encuentro con Palmeiras, Gallardo no contará con Sebastián Driussi, Maximiliano Meza, Germán Pezzella y Giorgio Costantini, todos lesionados.

La gran duda es la titularidad de Díaz. El chileno tuvo un bajísimo nivel en el partido de ida en Buenos Aires, por lo que el "Muñeco" está considerando meter en la oncena inicial al joven Lautaro Rivero.

La posible formación del "Millo" será con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juanfer Quintero, Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

El duelo será arbitrado por el uruguayo Andrés Matonte; y su compatriota Christian Ferreyra estará a cargo del VAR.

Todos los detalles los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.