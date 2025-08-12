Peñarol celebró con Brayan Cortés ante Racing y se acercó a cuartos de final de la Copa Libertadores

Peñarol, con Brayan Cortés en el arco, derrotó 1-0 a Racing, liderado por Gabriel Arias, en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, tomando ventaja en la serie.

Ambos arqueros fueron titulares en sus respectivos equipos. En el caso de Cortés, exarquero de Colo Colo, mantuvo su valla invicta por segundo partido consecutivo, consolidando su incorporación al conjunto "carbonero".

El único gol del encuentro lo anotó el volante uruguayo David Terans (78') en los minutos finales, asegurando una ventaja para Peñarol de cara al partido de vuelta.

El duelo de revancha se disputará el martes 19 de agosto a las 20:30 horas (00:30 GMT) en el Cilindro de Avellaneda.