Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Clark le respondió a presidente de Independiente: Es una muestra de deshumanización

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El mandamás azul se refirió a los dichos de Néstor Grindetti.

Clark le respondió a presidente de Independiente: Es una muestra de deshumanización
Michael Clark, presidente de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile le respondió a su par de Independiente, Néstor Grindetti, quien pidió sanciones para el club estudiantil luego de los hechos ocurridos la noche del miércoles en Avellaneda.

"Yo creo que no están a la altura. Creo que es una muestra de una deshumanización de lo que pasó", dijo el mandamás de la sociedad anónima durante la madrugada en su llegada al hotel.

"Veníamos a ver un partido de fútbol, veníamos a ver otra cosa y ahora damos gracias de que todos los rumores que habían, al parecer que no eran ciertos, no eran reales", añadió.

"Pero estar preocupado de los puntos y quién tuvo la culpa ante los hechos que vimos creo que es muy poco importante", cerró.

