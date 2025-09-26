¿Cuándo jugará la U los duelos ante Lanús en semifinales de la Copa Sudamericana?

Universidad de Chile clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana este jueves, tras eliminar a Alianza Lima, y su próximo rival será Lanús, que despachó al poderoso Fluminense.

De acuerdo al calendario de Conmebol, la serie comenzará en Chile, con los granates visitando a la U, en un estadio por definir, en la semana del 22 de octubre.

Una semana después, entre el 28 y 30 de octubre, se jugará el duelo de revancha, en el Estadio Ciudad de Lanús.

El ganador entre la U y Lanús jugará la final de la Copa Sudamericana ante el vencedor del cruce entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro.

La final de la Sudamericana será el 22 de noviembre en Asunción, Paraguay, en un estadio también por definir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CONMEBOL Sudamericana (@sudamericana)