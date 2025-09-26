Síguenos:
Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

¿Cuándo jugará la U los duelos ante Lanús en semifinales de la Copa Sudamericana?

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El cuadro azul buscará el paso a la final del torneo.

¿Cuándo jugará la U los duelos ante Lanús en semifinales de la Copa Sudamericana?
Universidad de Chile clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana este jueves, tras eliminar a Alianza Lima, y su próximo rival será Lanús, que despachó al poderoso Fluminense.

De acuerdo al calendario de Conmebol, la serie comenzará en Chile, con los granates visitando a la U, en un estadio por definir, en la semana del 22 de octubre.

Una semana después, entre el 28 y 30 de octubre, se jugará el duelo de revancha, en el Estadio Ciudad de Lanús.

El ganador entre la U y Lanús jugará la final de la Copa Sudamericana ante el vencedor del cruce entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro.

La final de la Sudamericana será el 22 de noviembre en Asunción, Paraguay, en un estadio también por definir.

