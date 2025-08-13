¿Cuándo y dónde será la revancha entre la U e Independiente en los octavos de la Sudamericana?

Posterior al encuentro de ida disputado en el Estadio Nacional, Universidad de Chile e Independiente animarán en Argentina la revancha por los octavos de la Copa Sudamericana.

Con un marcador 1-0 favorable para el elenco nacional, ambos se citarán este próximo miércoles 20 de agosto en el Estadio Libertadores de America de Avellaneda para definir la llave.

El ganador entre la U e Independiente se enfrentarán ante el vencedor de la llave entre Alianza Lima y Universidad Católica de Quito.

La revancha entre la U e Independiente está programada para las 20:30 horas de nuestro país (00:30 GMT).

Todos los detalles de esta definición también podrás seguirlos en el Minuto a Minuto y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl, con cobertura completa a través de la transmisión de Cooperativa Deportes.