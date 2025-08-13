¿Cuándo y dónde será la revancha entre la U e Independiente en los octavos de la Sudamericana?
El elenco "azul" sacó ventaja en la ida disputada en el Nacional.
Posterior al encuentro de ida disputado en el Estadio Nacional, Universidad de Chile e Independiente animarán en Argentina la revancha por los octavos de la Copa Sudamericana.
Con un marcador 1-0 favorable para el elenco nacional, ambos se citarán este próximo miércoles 20 de agosto en el Estadio Libertadores de America de Avellaneda para definir la llave.
El ganador entre la U e Independiente se enfrentarán ante el vencedor de la llave entre Alianza Lima y Universidad Católica de Quito.
La revancha entre la U e Independiente está programada para las 20:30 horas de nuestro país (00:30 GMT).
Todos los detalles de esta definición también podrás seguirlos en el Minuto a Minuto y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl, con cobertura completa a través de la transmisión de Cooperativa Deportes.