Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

¿Cuándo y dónde será la revancha entre la U e Independiente en los octavos de la Sudamericana?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco "azul" sacó ventaja en la ida disputada en el Nacional.

Posterior al encuentro de ida disputado en el Estadio Nacional, Universidad de Chile e Independiente animarán en Argentina la revancha por los octavos de la Copa Sudamericana.

Con un marcador 1-0 favorable para el elenco nacional, ambos se citarán este próximo miércoles 20 de agosto en el Estadio Libertadores de America de Avellaneda para definir la llave.

El ganador entre la U e Independiente se enfrentarán ante el vencedor de la llave entre Alianza Lima y Universidad Católica de Quito.

La revancha entre la U e Independiente está programada para las 20:30 horas de nuestro país (00:30 GMT).

Todos los detalles de esta definición también podrás seguirlos en el Minuto a Minuto y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl, con cobertura completa a través de la transmisión de Cooperativa Deportes.

