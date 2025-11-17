Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

¿Cuándo y dónde ver la final de Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro y Lanús?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensa chileno, Iván Román, tiene la opción de sumar un importante título en su carrera.

¿Cuándo y dónde ver la final de Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro y Lanús?
Este sábado 22 de noviembre, Atlético Mineiro, del chileno Iván Román, y Lanús disputarán la final de la Copa Sudamericana a las 17:00 horas en el estadio Defensores del Chaco

El "Galo" se instaló en la instancia luego de dejar en el camino en semifinales a Independiente del Valle del defensa nacional, Matías Fernández, e irá en busca de un nuevo título continental.

Por el otro lado, los argentinos se encargaron de eliminar a Universidad de Chile, tras un polémico gol marcado, luego de recuperar un balón en campo propio con una evidente mano.

El duelo entre Atlético Mineiro y Lanús está pactado para las 17:00 horas (20:00 GMT) de este sábado 22 de noviembre y podrás seguirlo por televisión en ESPN y DirecTV, mientras que en streaming por Disney+, DGO y Amazon Prime.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.

