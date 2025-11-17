¿Cuándo y dónde ver la final de Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro y Lanús?
El defensa chileno, Iván Román, tiene la opción de sumar un importante título en su carrera.
El defensa chileno, Iván Román, tiene la opción de sumar un importante título en su carrera.
Este sábado 22 de noviembre, Atlético Mineiro, del chileno Iván Román, y Lanús disputarán la final de la Copa Sudamericana a las 17:00 horas en el estadio Defensores del Chaco
El "Galo" se instaló en la instancia luego de dejar en el camino en semifinales a Independiente del Valle del defensa nacional, Matías Fernández, e irá en busca de un nuevo título continental.
Por el otro lado, los argentinos se encargaron de eliminar a Universidad de Chile, tras un polémico gol marcado, luego de recuperar un balón en campo propio con una evidente mano.
El duelo entre Atlético Mineiro y Lanús está pactado para las 17:00 horas (20:00 GMT) de este sábado 22 de noviembre y podrás seguirlo por televisión en ESPN y DirecTV, mientras que en streaming por Disney+, DGO y Amazon Prime.
Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.