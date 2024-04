Fernando Díaz: Estos partidos hay que ganarlos ya que son definitorios

Tras la importante victoria de Coquimbo Unido sobre Sportivo Luqueño en la Copa Sudamericana, el entrenador nacional Fernando Díaz compareció ante los medios destacando la importancia del resultado en las aspiraciones del equipo, a pesar de las dificultades que tuvieron para ampliar las diferencias.

"Estos partidos hay que ganarlos, ya que son definitorios. Si llegábamos a perder el segundo encuentro y también de local te quedan muy pocas opciones. Tanto así que quedamos en la segunda posición en el Grupo H", comenzó mencionando el estratega.

Tras esto analizó que el equipo hizo "un buen primer tiempo con muchas ocasiones. Aunque lidiamos con algo que nos viene pasando, es decir, muchas llegadas en las que no tenemos la capacidad de finiquitar. El segundo tiempo el partido se emparejó. El rival manejo la pelota bien a ratos, pero en las transiciones rápidas tuvimos la oportunidad para liquidar".

"En los últimos minutos a todos les viene el recuerdo de las ocasiones perdidas y en el fútbol, normalmente, te empatan al final. Afortunadamente no fue así. Tuvimos algunas zozobras, pero nuestro arquero prácticamente no trabajó. Me parece que el equipo hizo un esfuerzo importante en un partido trascendente", sentenció.

El próximo desafío de Coquimbo Unido será en el Campeonato Nacional ante Universidad de Chile, en el Estadio Nacional el domingo 14 de abril a las 12:30 horas. Podrás seguir los detalles en Cooperativa.cl y la señal de Cooperativa Deportes.