Grindetti no cambia el discurso: "Entendemos que Independiente es el que tiene que pasar"

Este martes Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile presentaron sus descargos hacia Conmebol con miras al fallo para definir la llave de octavos de final de Copa Sudamericana, la cual se vio interrumpida por una serie de graves hechos de violencia que se registraron en el estadio Libertadores de América.

Tras la audiencia que tuvo lugar en la capital paraguaya de Asunción, el presidente del Rojo, Néstor Grindetti, expresó su completo optimismo sobre la instancia, dejando en claro que el ente rector del fútbol sudamericano tiene que darle la razón a su escuadra.

"Entendemos que Independiente es el que tiene que pasar. Es al que corresponde, en este caso, darle los puntos. Subsidiariamente a eso, como explican los abogados, es poder continuar en la Copa. Está previsto en las normativas de Conmebol", manifestó el dirigente en entrevista con ESPN.

El mandamás del Rey de Copas además adelantó que "las conclusiones las va a sacar el Tribunal. Según nos dijeron, en las próximas horas o días. Ellos nos manifestaron que el Tribunal va a tomar una decisión en las próximas horas. No hay nada nuevo en la exposición de ninguna de las partes. Ahora hay que esperar".

Con respecto a la cita, el timonel del elenco argentino destacó que fue "en un ámbito de cordialidad entre las partes y el Tribunal", calificándola como "una reunión ejemplar". Asimismo, detalló que "cada uno expone lo suyo y después hay un alegato final. Si uno tiene buena predisposición, no tiene por qué haber problema".

Sobre la posibilidad de retomar el encuentro en el momento en que fue suspendido, el directivo trasandino aseguró que "hay que esperar. Ni siquiera se habló de que sea una alternativa. En todo caso, es una de las alternativas que puede haber".

"La sensación es que van a tener una reunión mañana y en las próximas horas va a estar el fallo. Venimos reiterando nuestra verdad. Los abogados estuvieron muy bien", finalizó Grindetti.